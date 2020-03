Carille nega contato com o Atlético-MG e declara que saiu do Corinthians de cabeça erguida

Treinando o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o técnico Fábio Carille chegou a ter seu nome especulado no Atlético-MG após a demissão do venezuelano Rafael Dudamel. Contudo, o ex-Corinthians falou que não foi procurado por ninguém clube mineiro para discutir uma possível contratação.

“Não fui convidado, ao menos meu empresário não me passou nada recentemente. Talvez por eu já estar aqui na Arábia. Não teve esse contato. Cheguei há 40 dias no Al-Ittihad, e é um clube muito bom, com a maior torcida da Arábia Saudita. Na estreia, tinham 30 mil torcedores no estádio, então é um time com clima e estrutura bem legais para trabalhar. E não fiquei sabendo desse contato do Atlético-MG nesse último momento depois da saída do venezuelano”, afirmou.

O treinador ainda fez uma análise do ano de 2019 sob o comando do Timão e declarou que considerou o ano positivo e saiu do clube com a cabeça erguida.

“Foi muito positivo por tudo o que aconteceu. Foi um ano de remontagem, com 17 jogadores trabalhando comigo pela primeira vez, num momento em que o clube não conseguia trazer jogadores do mesmo nível. Nessa dificuldade, conquistamos o Paulista, que é um Estadual que precisa ser valorizado”.

Depois, em um certo momento do Campeonato Brasileiro, saímos da 13ª posição e chegamos no 4º lugar, quando ficamos 14 jogos invictos. Então, de uma certa forma, foi um ano em que trabalhamos muito, o que mais trabalhei no Corinthians com certeza, por estar sem tempo para treinar e conhecer os jogadores nos jogos. Saio muito feliz, de cabeça erguida. Erros acontecem, mas é importante sempre aprender com a experiência da vivência do dia a dia”, completou.