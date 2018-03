Carille indica estreia de Sidcley e vê pênalti de Balbuena em Cittadini

Fábio Carille reconhece um erro de arbitragem a favor do Corinthians no clássico contra o Santos. Durante o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o comentarista Chico Lang foi o único a dizer que a falta de Balbuena em Léo Cittadini teria ocorrido fora da área, seguindo a marcação do árbitro Luiz Flavio de Oliveira no gramado. Contudo, até o técnico corintiano acredita que houve o pênalti para o Peixe. “Não vai dar para concordar com você, Lang (risos). Foi dentro da área”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No jogo deste domingo, Carille levou o volante Ralf para o banco pela primeira vez, contudo o treinador do Corinthians ainda não acredita que o jogador de 33 anos está pronto para estrear. O comandante do Timão indicou que deverá colocar Maycon contra o Mirassol para substituir Gabriel, que irá cumprir suspensão, e, como consequência, o lateral-esquerdo Sidcley deverá ter sua primeira oportunidade.

“Ainda não. (O Ralf) ficou muito tempo parado. A última partida dele foi em novembro. Levei para o banco porque não tinha outro da função. (Na próxima partida, por causa da suspensão do Gabriel), é muito provável que eu traga o Maycon para dentro e estreie o Sidcley. Amanhã eu decido (isso)”, declarou.

O atual técnico campeão Brasileiro também falou sobre o lateral-esquerdo, que chegou por empréstimo após troca com o Atlético-PR envolvendo Camacho, e indicou que a única questão que o preocupa é o entrosamento com o restante do elenco.

“Questão física o Sidcley vinha treinando e jogando, não é problema nenhum. O único problema é a questão do entrosamento, temos mais dois jogos par a próxima fase, primeiro (precisamos) confirmar a classificação. Não é o momento de tantas experiências assim, mas é o caso de discutir bem (a utilização dele)”.