Carille admite viajar para a Europa em busca de novas ideias de jogo

Contestado por conta de seu estilo de jogo defensivo e pragmático, Fábio Carille parece estar disposto a conhecer novas ideias. A convite de Edu Gaspar, o técnico do Corinthians deve viajar à Inglaterra para acompanhar o dia a dia do Arsenal e de alguns outros clubes que preferiu não citar. Ex-jogador e dirigente do Corinthians e da Seleção Brasileira, Edu atualmente tem cargo diretivo no clube inglês pelo qual também passou durante a carreira de atleta.

Responsável por treinar a defesa do Timão por dez anos como auxiliar, Carille se tornou treinador principal há menos de três anos. Ainda que tenha vencido o Campeonato Brasileiro e o Tri do Campeonato Paulista, não conseguiu se livrar das críticas quanto às suas ideias de jogo e, nesse momento, admite a necessidade de buscar novas referências.

“Provavelmente nas férias devo ir para a Inglaterra ficar um pouco com o Edu Gaspar no Arsenal e em outros clubes que consegui entrada também para eu crescer e acrescentar no dia a dia do que penso em futebol algo diferente. Preciso melhorar em algumas questões e vou atrás disso”, disse, em declaração ao globoesporte.com.

A viagem, caso confirmada, deve ocorrer logo após o final do Brasileirão, que tem a última rodada marcada para o dia 8 de dezembro. Hoje, o treinador do Arsenal é o espanhol Unai Emery, de 47 anos, que tem em seu currículo o tricampeonato da Liga Europa com o Sevilla.

Nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), Fabio Carille comanda o Timão no jogo contra o Athletico-PR, em Itaquera, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos, dez pontos a menos que o líder Flamengo, o Alvinegro ocupa a quarta colocação na tabela.