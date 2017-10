Carille admite que pode modificar o Corinthians para pegar o Botafogo

Com o Corinthians muito diferente daquele que jogou um futebol eficiente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Fábio Carille pode fazer mudanças na equipe titular. Neste sábado, logo apos testar um Timão ofensivo em treino, o treinador admitiu que está avaliando alterações e não negou que elas podem acontecer.

Mais do que prometer qualquer alteração, o comandante alvinegro ressaltou que está em um momento de reavaliação. Carille apontou que segue trabalhando e pensando sobre qual seria o melhor time para sair jogando diante dos botafoguenses. O duelo será no Rio de Janeiro.

“Eu tenho que falar que sei das minhas convicções, não sou de desistir de jogadores. Não está definido, estou pensando bastante com minha a comissão”, destacou o técnico.

“Pode acontecer mudanças, mas não como ficou o segundo tempo. Ali foi mais para durante o jogo. Iniciar daquela forma, não. Mas também não garanto que vou começar o jogo contra o Botafogo como foi contra o Grêmio”, completou, negando que a possível escalação seja a necessariamente utilizada durante os 45 minutos finais do empate sem gols diante do Tricolor gaúcho.

Nas atividades desta manhã, pela maior parte de um coletivo, o treinador utilizou os mesmos 11 que saíram jogando contra o Grêmio entre os titulares, mas testou outra maneira de compor o time. Colocou Marquinhos Gabriel e Clayson no lugar de Gabriel e Romero, pregando pela ofensividade.

Sem que Carille desse qualquer tipo de certeza, a definição dos titulares corintianos ficou para o treino deste domingo, pela manhã. Logo após as atividades, a delegação inicia o processo de concentração, visando o compromisso das 20h da próxima segunda com o Bota, no estádio Nilton Santos, válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

“Eu venho trabalhando, já aconteceu em alguns jogos, e amanhã (domingo) eu defino a equipe que inicia o jogo na segunda-feira”, prometeu.