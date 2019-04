Bruno Méndez garante que sua estatura não é problema para jogar no Corinthians

Bruno Méndez tem apenas 19 anos, mas é uma das grandes promessas do futebol uruguaio. Capitão da seleção Sub-20 de seu país, o zagueiro já estreou com a camisa da equipe principal celeste e agora tem a missão de vingar no Corinthians.

Desde que chegou ao Brasil, o jogador tem convivido com comentários sobre sua estatura. Segundo a assessoria corintiana, o Méndez tem 1,84m. Nesta quarta, o próprio atleta falou sobre o assunto.

“Sim, sou um pouco mais baixo que os demais, mas, para mim, não é uma dificuldade. Sei que posso substituir por um bom cabeceio, pelo tempo de bola, pela velocidade. Estou tranquilo quanto a isso”.

Revelado pelo Montevidéu Wanderes, o jogador assinou contrato de cinco anos com o Timão e foi relacionado para uma partida pela primeira vez nesta quarta, contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

A estreia ainda não aconteceu, e nessa temporada Méndez só poderá ajudar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, além do torneio nacional por mata-mata, já que as inscrições no Paulista estão encerradas e seu aproveitamento na Copa Sul-Americana está descartado devido ao fato de ter tido o nome inserido na lista do time uruguaio enviada à Conmebol.

“Eu não sei (quando vou estrear). Tem que perguntar ao técnico. Trabalho todos os dias para estar pronto”, avisou.

Muito elogiado por Diego Lugano na última semana, o agora defensor corintiano agradeceu as palavras do ex-capitão da seleção do Uruguai e ídolo são-paulino.

“Estou muito agradecido a ele por falar o que falou de mim. Fez uma grande história aqui (Brasil), espero que eu possa fazer também. Mas estamos em lados diferentes, ele por São Paulo e eu pelo Corinthians (risos)”, encerrou.

