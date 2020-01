Boselli se diz empolgado com início de Tiago Nunes, mas prega calma

Titular na única partida da temporada, Mauro Boselli está contente e empolgado com o início do trabalho de Tiago Nunes no Corinthians. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o argentino elogiou o curto período do novo treinador à frente do Timão e espera colher bons frutos.

“Vamos aos poucos entendendo a sua ideia e trabalhando os aspectos que ele quer implementar dentro de campo. Parece uma ideia boa, que dará muito resultado. Esperamos continuar assim ao longo de todo o ano. Que os resultados nos ajudem a continuar crescendo dia a dia”, comentou.

Esbanjando sinceridade, na temporada passada Boselli chegou a se dizer descontente no Corinthians com o estilo de jogo mais defensivo, implementado por Fábio Carille, e chegou a colocar sua continuidade no clube em cheque. Contudo, agora, com ideias mais ofensivas, que favorecem seu estilo de jogo, o centroavante ainda prega cautela.

“Estamos trabalhando muito a saída de bola, armando a equipe mais atrás. Por isso as jogadas combinadas e tudo o que implica em jogar em função do ataque. O estilo de jogo vamos vendo com o passar das partidas. Não acredito que na estreia do Paulista vamos ver uma grande ideia. É muito pouco tempo de trabalho. Na medida que as partidas vão passando, vamos melhorando”, disse.

Apesar do discurso ameno, o camisa 17 revela que está sendo bom para o grupo os ideais de Tiago e que seu perfil é bastante atencioso.

“Tiago explica muito o que quer, não deixa de lado ninguém, está atento às necessidades de cada jogador. E isso é bom. Para conseguir as coisas não são importantes apenas 11 jogadores. O grupo é importante. Ter todos os jogadores compenetrados e passando a sua ideia. É uma pessoa que está muito em cima dos jogadores. Para mim, isso é muito importante”, finalizou.

Contratado em janeiro do ano passado, Mauro Boselli fez 45 jogos pelo Alvinegro e marcou dez gols.