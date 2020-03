Boateng cita clubes brasileiros e Corinthians interage com o zagueiro no Twitter

De quarentena na Alemanha, o zagueiro Jereme Boateng respondeu uma série de perguntas enviadas por seguidores no Twitter. Questionado se conhecia clubes brasileiros, o defensor não só disse que sim, como citou Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Santos.

De acordo com Botateng, conheceu os times do Brasil por meio de Rafinha, lateral-direito que hoje defende o Flamengo. Os dois estiveram lado a lado no Bayern de Munique por várias temporadas.

Das Shirt stand dir gut Vai, Corinthians! pic.twitter.com/oxgGcVDYuX — Corinthians (@Corinthians) March 18, 2020

O Corinthians resolveu entrar na brincadeira e fez uma montagem com Boateng vestindo uma camisa do Timão. O clube do Parque São Jorge ainda escreveu na legenda: “A camisa ficou bem em você. Vai Corinthians!”.

Aos 31 anos, Boateng está em sua décima temporada no Bayern de Munique. Além de ter conquistado sete vezes o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões de 2012/13, o zagueiro também estava na seleção alemã que conquistou a Copa do Mundo de 2014.