Atlético-MG faz proposta por Carille, que recusa saída do Corinthians

O Atlético-MG movimentou-se nos bastidores para fazer uma ousada investida sobre Fábio Carille durante o Carnaval. Sem técnico desde a demissão de Oswaldo de Oliveira do cargo, na última sexta-feira, o Galo fez uma proposta oficial para o treinador corintiano, informada inicialmente pelo GloboEsporte. A oferta, porém, foi prontamente recusada pelo comandante alvinegro.

A procura se deu pelo fato de os mineiros precisarem de um nome de impacto para conter o incômodo da torcida com o mau começo de temporada do time. Na Copa do Brasil, por exemplo, os mineiros só passaram da primeira fase por causa de um empate por 1 a 1 com o Atlético-AC, sendo pressionados pelo time do Norte do país e desencadeando o processo que terminou na demissão de Oswaldo.

Nem os valores nem o tempo de contrato oferecido foram revelados pelas pessoas envolvidas no negócio. Carille, que tem vínculo válido com o Timão até 2019, extensível a 2020, deve se pronunciar sobre o caso após a partida da noite desta quarta, no estádio de Itaquera, contra o São Bento. O certo, porém, é que ele seguirá no comando do Alvinegro.

A movimentação, além de curiosa, repetiria o que aconteceu no próprio clube do Parque São Jorge. Ano passado, após decepcionar nos dois meses que teve de trabalho e ficar fora da zona de classificação para a Libertadores, Oswaldo foi demitido e, em seu lugar, assumiu o cargo o próprio Carille.

Dono de grande sucesso em 2017, com títulos do Campeonato Paulista e do Brasileiro, Carille já havia sido procurado por um clube da China no meio do ano passado. “Foi uma conversa rápida e eu já cortei. Nem quis ouvir os valores”, disse à época o selecionador alvinegro. Antes, como auxiliar, ele já havia recebido convites de outros clubes brasileiros, como ele próprio revelou em entrevista à Gazeta Esportiva.

