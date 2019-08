Andrés Sanchez confirma busto de Marcelinho Carioca no Parque São Jorge

Considerado por muitos um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Marcelinho Carioca vai ganhar um busto no Parque São Jorge ainda este ano. A informação foi dada por André Negão, diretor administrativo do Timão à Rádio Capital e confirmada por Andrés Sanchez, presidente do clube, à Gazeta Esportiva.

Em visita à Marcelinho na Rádio Capital, André Negão comunicou a construção do busto para o Pé de Anjo, com previsão para entrega ainda no ano de 2019. O diretor ainda brincou que sua intenção seria “fazer um no Parque São Jorge e depois um na Arena”.

Marcelinho Carioca falou sobre sua reação ao saber da homenagem. “Esta notícia eu escutei não só do André Negão, como também do Corinthians quando eu fui lá ontem. Assim que entrei na sala da presidência, o Andrés falou: ‘André, já falou para ele que nós vamos fazer o busto? Já arrumou a foto?’. E eu fiquei meio parado, estático. Não tem preço, fico muito feliz com isso”, declarou o ex-meia.

Perguntado sobre a veracidade da informação, o presidente do Corinthians confirmou e garantiu que a intenção é de apresentar o tributo ao ídolo do clube alvinegro nos próximos meses, até o final de 2019.

Com 206 gols em 433 jogos, Marcelinho Carioca é o quinto maior artilheiro da história do Timão. Além disso, o Pé de Anjo acumula diversos títulos com a camisa alvinegra, sendo quatro Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros e um Mundial.

