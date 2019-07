Andrés revela que Gabigol e Thiago Neves estavam apalavrados com o Corinthians

O Corinthians poderia ter montado um time recheado de protagonistas em 2019. Isso foi o que revelou Andrés Sanchez, presidente do clube. O mandatário alvinegro disse que Thiago Neves, do Cruzeiro, e Gabigol, do Flamengo, estavam apalavrados com a equipe, mas preferiram outros destinos por propostas melhores.

“Tem jogador aí que estava acertado com o Corinthians e recebeu proposta maior do Flamengo. Vai para o Flamengo, então. É o Gabigol. Estava apalavrado conosco, mas foi para o Flamengo. Recebeu uma proposta melhor? Tem que ir para onde recebeu a melhor proposta”, disse à Fox Sports.

“Thiago Neves também estava apalavrado. Mas recebeu uma oferta melhor e tem que aceitar. Sim, Corinthians poderia ter Gabigol, Thiago Neves e outros mais em 2019”, completou.

Gabigol foi emprestado pela Inter de Milão, da Itália, ao Flamengo até o final da temporada, enquanto Thiago Neves assinou a renovação contratual com o Cruzeiro até o final de 2020, com possibilidade de uma prorrogação por mais um ano.