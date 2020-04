Andrés despista sobre renovações de Boselli e Love: “Na hora certa o treinador vai decidir”

Com o futebol parado por conta do coronavírus, as especulações do mercado da bola estão ganhando cada vez mais força. Neste sábado, o presidente Andrés Sanchez comentou sobre a possibilidade de renovação com os atacantes Boselli e Vagner Love.

Ambos tem contratos válidos com o Timão até o final de 2020, entretanto, devido a atual crise que a pandemia vem causando, as negociações estão paralisadas.

“Não estamos seguindo nenhuma negociação. O Boselli demonstrou interesse em querer continuar, mas nós falamos que vamos aguardar um pouco. Na hora certa, lá para agosto ou setembro, o treinador vai decidir com quem ele quer contar”, disse à ESPN.

Além disso, um terceiro nome para o ataque alvinegro foi levantado nos últimos dias, o que poderia indicar a saída de um dos dois. Trata-se do Jô, que deixou o clube do Parque São Jorge em 2018 para jogar no Nagoya Grampus, do Japão, e tem contrato até o fim deste ano. Mas, mais uma vez, o presidente afirmou que não há negociações em andamento.

Na atual temporada, Boselli tem seis gols marcados em 11 jogos, enquanto Love tem um tento em sete partidas.