Andrés confirma interesse do Corinthians em Michael e avisa: “Ele quer vir”

Alvo do Corinthians para a próxima temporada, Michael esteve na Arena nesta terça-feira. Antes do jogo beneficente “Sheik e amigos contra a fome”, o atacante do Goiás foi flagrado conversando com o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão. O presidente do Alvinegro, Andrés Sanchez, confirmou o interesse no atleta.

“É um grande jogador, interessa, mas não é só a vontade dele vir. A negociação hoje, no futebol, é muito difícil. Já tem conversa, é público. Mas é futebol. É complicado, está caríssimo e a gente não vai fazer loucura. Ele quer vir, a gente quer que ele venha, mas existe um outro detalhe a resolver ainda”, disse o dirigente ao SporTV.

O empresário de Michael, Eduardo Maluf, foi visto ao lado de Duílio momentos antes da partida. A multa rescisória do atleta de 23 anos para times do mercado nacional é de aproximadamente R$ 50 milhões.

Além de Michael, Luan, mais um alvo do Corinthians, foi flagrado nos vestiários da Arena. O meia-atacante de 26 anos também participou do evento promovido por Emerson Sheik.

A imagem foi postada nas redes sociais por João Victor, zagueiro revelado pelo Corinthians e emprestado à Internacional de Limeira.