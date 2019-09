Andrés busca soluções para processos judiciais sofridos pelo Corinthians

Na zona mista do jogo entre Corinthians e Independiente del Valle, na última quarta-feira, o presidente Andrés Sanchez comentou sobre os processos judiciais que o clube tem sofrido pelas dívidas da Arena.

Ao falar da decisão da Caixa Econômica de cobrar a dívida na justiça, Andrés alegou ser uma situação comum entre os clubes: “Infelizmente, quando acontece uma coisa dessa vem um monte de coisa atrás. Todos os clubes têm processos porque pagou, porque não pagou, faz parte. Agora, a parte da Caixa está no jurídico, vamos esperar o jurídico falar sobre isso”.

Mesmo com a acusação de inadimplência contratual e a cobrança de valores que estavam fora dos planos, o presidente do Corinthians acredita em um desfecho positivo para o clube: “Vai ter um acordo, mas do jeito que a gente quer”.

Enquanto Andrés visa resolver os problemas extracampo, o técnico Fábio Carille trabalha para que a situação melhore dentro das quatro linhas. O Timão perdeu por 2 a 0 para o Independiente del Valle e precisará reverter o placar fora de casa para manter vivo o sonho da Sul-Americana.

