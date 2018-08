Andrés bate o martelo, e Arena Corinthians não sediará Copa América

A Arena Corinthians não será uma das sedes da Copa América de 2019, que será realizada no Brasil. Palco da abertura da Copa do Mundo, em 2014, o estádio do Timão inicialmente disputava com o Allianz Parque e o Morumbi o direito de receber os jogos do torneio sul-americano.

Segundo o Corinthians, a decisão de a Arena Corinthians não competir para ser a sede da Copa América em São Paulo foi do atual presidente do clube, Andrés Sanchez. O dirigente, que participou de uma reunião na sede da Conmebol, no Paraguai, nesta segunda-feira, não concordou com os moldes oferecidos pela entidade para que o estádio alvinegro fosse cedido.

Desta maneira, a tendência é que o Allianz Parque seja a sede de São Paulo na Copa América. Confortável, moderna e bem localizada, a casa palmeirense tem como “adversário” agora somente o Morumbi, que atualmente não atende às exigências dos principais torneios internacionais do mundo.

Marcada para acontecer entre os dias 14 e 30 de junho, a Copa América contará com as dez seleções que disputam as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e mais dois países convidados, Catar e Japão.

