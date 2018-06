Andrés afirma que Corinthians deve anunciar três reforços na próxima semana

Mesmo com o título paulista conquistado no último final de semana, o Corinthians segue atento ao mercado e deve ter mais três reforços anunciados até o final da próxima semana. Quem garante as negociações é o próprio presidente do clube, Andrés Sanchez. Quem ganhou força para chegar ao clube é o atacante Roger, do Internacional, que já interessou a equipe anteriormente.

“Vamos contratar, mas temos que ter paciência para não errar. Com certeza, nas próximas semanas, virão jogadores. Dois atacantes e mais um meia. De fora (do Brasil) só pode vir em julho, então fica mais difícil. Estamos trabalhando não só fora como dentro para trazer o mais rápido possível”, declarou o mandatário em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Outro nome deve ser o do meia Fessin, que atualmente atua pelo ABC. O atleta de 19 anos ganhou destaque no clube potiguar, onde atuou ao lado de Matheus Matias, atacante recém-contratado pelo clube paulista.

“Esse interessa. O trabalho que nós temos que fazer, por mais que o Corinthians arrecade, não dá para ficar contratando jogador de 10, 15, 20 milhões cada um. Vamos trazer sete ou oito jogadores em ascensão no interior de São Paulo e fora do estado, que estão em ascensão, como o que aconteceu com Paulinho e Ralf. Para montarmos um time mais competitivo e mais barato para os próximos anos”, completou Andrés Sanchez.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além de contratações, o presidente também comentou sobre alguns jogadores do elenco que vivem o momento de renovação contratual com o clube. Um destes casos é o do zagueiro Balbuena. Segundo o Andrés, o zagueiro paraguaio tem grandes chances de permanecer no clube.

“Tem tudo pra ficar, mas o Corinthians tem um limite. Ele tem o direito de pedir o que quiser. Nessa semana, pelas conversas, encaminhou bastante. Pode ser que resolva o mais rápido possível”, comentou o dirigente, que também garantiu que existe uma grande chance de renovação do contrato de Emerson Sheik até o final da temporada.