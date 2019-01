Alvo do Corinthians para 2019, Luan já fez Carille pegar estrada só para vê-lo jogar

O desejo do Corinthians pela contratação de Luan, o “menino maluquinho” do Atlético-MG, tem muita relação com o retorno de Fábio Carille ao clube do Parque São Jorge. O meio-campista, que já tem tratativas abertas para chegar ao Timão, é um antigo desejo do sucessor de Jair Ventura e, por isso, a diretoria corintiana está empenhada na missão de tirá-lo do Galo.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, logo após a conquista do título Brasileiro de 2017, Carille externou toda sua admiração pelo atacante. O comandante viajava cerca de 100km entre ida e volta para assistir um jovem Luan atuar na Série A2 do Campeonato Paulista.

“O Luan é um cara que observo. Sou observador mesmo, desde a época do Barueri, quando era auxiliar. De Barueri, eu pegava o carro para vê-lo jogar em Sorocaba, pelo Atlético Sorocaba. Assisti a jogos contra o XV (de Piracicaba, final da Copa Paulista), decisivos”, disse, à época, Carille, desconversando sobre o tom do papo que teve com Luan dias antes, no jogo da entrega do troféu de campeão brasileiro, na Arena.

Durante o 2 a 2 entre Timão e Galo, Luan aproximou-se de Carille e ali ficou por quase um minuto antes de entrar em campo para substituir Valdivia. Duas fontes ouvidas pela reportagem disseram que Luan brincou “pedindo” para ser contratado pelo Alvinegro. Carille negou. “É um cara que primeiro veio me parabenizar, e parabenizei ele também. Foi mais nessa linha de parabenizar mesmo”, concluiu o técnico, ainda em dezembro do ano passado.

A declaração de Fábio Carille aconteceu poucos dias depois do próprio jogador revelar um carinho especial pelo Timão. Paulistano, Luan chegou a comparar o Corinthians com o próprio Atlético-MG. Na ocasião, inclusive, fez questão de tecer elogios a Romero, paraguaio tão identificado com a Fiel e de características semelhantes.

“O Atlético é diferente. O Atlético é parecido com o Corinthians. Torcida apaixonada, time aguerrido. Eu sou fã do Romero. Eu sempre falo para os caras. O Romero, do Corinthians, é um espetáculo de jogador. Eu me inspiro em jogadores assim, aguerridos, que lutam”, comentou Luan, no caminho para o vestiário do estádio Independência, pós-vitória do Galo sobre o Atlético-GO por 3 a 2.