Willian revela desejo de jogar em outros clubes: “Real ou Barça”

O brasileiro Willian, ex-Corinthians, apesar de não ser titular, é uma das principais armas de Antonio Conte no Chelsea, onde possui vínculo até junho de 2020. Além disso, é constantemente lembrado por Tite nas convocações da Seleção na preparação para a Copa do Mundo. No canal do YouTube Resenha Delas, ele revelou alguns sonhos fora do clube inglês.

“São os dois clubes maiores do mundo (Real Madrid e Barcelona). São os clubes com mais visibilidade. É o sonho de todo mundo. Claro que têm outros grandes, como o Bayern e o PSG, mas esses dois (Barça e Real) são diferentes”, disse o meia.

Com a camisa dos Blues, já atuou em 220 oportunidades, anotou 39 gols e ganhou dois Campeonatos Ingleses. Antes do Chelsea, o jogador passou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, vindo do Corinthians, onde foi revelado e jogou por 10 meses no profissional. Sobre o Alvinegro, Willian também demonstrou desejo de retornar.

“Às vezes, vem isso na minha cabeça (defender o Corinthians). Eu gostaria de encerrar a carreira (no clube) e jogar pelo menos mais um ano”, completou.