Chape prega atenção em jogo da volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil

A Chapecoense não teve tempo para descanso. Após vencer o Corinthians por 1 a 0 na Arena Condá pela Copa do Brasil, os atletas se reapresentaram na tarde da última quinta-feira e, enquanto os titulares da partida fizeram trabalho regenerativo, o restante do grupo foi a campo, no CT Água Amarela. Autor do gol da vitória da equipe catarinense, Aylon comentou a importância do resultado, porém pregou atenção ao jogo da volta.

“É muito importante fazer um gol diante de uma equipe tão importante no futebol brasileiro. Temos mais 90 minutos para serem jogados e é importante ir com essa mesma disposição e concentração que jogamos o jogo de quarta-feira”, disse o atacante, que ganhou vaga no time titular após as lesões de Rildo e Victor Andrade.

“Ganhar a vaga assim é muito triste, a gente não quer que ninguém se machuque, mas a gente está exposto a isso. Temos que sempre estar preparados e quem o professor escolher, tem que entrar e dar o seu melhor”, avaliou.

Em meio à Copa do Brasil, a Chapecoense também se prepara para a final do Campeonato Catarinense, que acontece no próximo domingo diante do Avaí, na Ressacada, em jogo único. O atacante comentou sobre o desgaste da equipe e também em como é possível lidar com isso.

“Temos três dias para nos recuperar. Estamos fazendo os trabalhos necessários, acho que estaremos inteiros para disputar essa final, viemos de uma sequência difícil, vamos com força máxima para essa final importante. Estamos em uma sequência boa, no início do ano falaram que a gente não iria chegar, que não iríamos para a final do estadual e hoje a gente vê a equipe evoluindo. Temos muito para crescer e estamos trabalhando para isso”, finalizou.