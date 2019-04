Thiago Carleto é a arma do Ceará para surpreender o Corinthians

O Ceará precisa de um milagre para conseguir a classificação à quarta fase da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira, na Arena Corinthians, a partir das 21h30 (de Brasília), o Vozão encara os donos da casa com a missão de vence por pelo menos dois gols de diferença para levar a definição da vaga aos pênaltis. Apenas placares a partir de três gols de diferença garantem o Ceará no tempo regulamentar.

Uma das esperanças do técnico Lisca para alcançar o sonho de eliminar o Timão em Itaquera está em Thiago Carleto. O lateral tem dois gols marcados em quatro partidas pelo time e deve ser titular depois de desfalcar o Ceará na partida de ida, quando os nordestinos acabaram derrotados por 3 a 1 no Castelão.

“Estou feliz em estar contribuindo para as vitórias em tão pouco tempo. Já marquei dois gols com a camisa do Ceará e quero fazer ainda muito mais. Temos grandes objetivos no ano, estamos brigando em duas competições nesse primeiro semestre e pretendemos fazer uma grande série A”, comentou, sem deixar de reconhecer que o confronto com o Corinthians não será dos mais fáceis.

“Será uma partida difícil, mas nós não podemos deixar de acreditar. No futebol tudo é possível e entraremos em campo dando a vida pelo Ceará. Quero muito jogar e farei de tudo para honrar essa camisa”.

Ao menos o torcedor do Ceará pode contar com a experiência de Carleto. O lateral já defendeu Botafogo, Fluminense, Coritiba e Atlético-PR, ou seja, está mais do que acostumado a pressão de grandes jogos.

Apesar da dura missão, o Ceará não perde há cinco rodadas e tem apenas duas derrotas em toda a temporada, uma delas justamente para o Corinthians de Fábio Carille na partida de ida.