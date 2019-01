Presidente do Ceará revela investidas em Marinho, do Grêmio

As movimentações do Ceará nesta janela de transferências foram o assunto principal da entrevista concedida pelo presidente Robinson de Castro, nesta terça-feira. Além de dar detalhes a respeito da situação do goleiro Everson, o mandatário alvinegro também revelou que fez investidas para trazer Marinho, do Grêmio, de volta ao Vozão. As negociações, porém, acabaram não evoluindo como o esperado.

“Com relação ao Marinho, eu fiz tudo que se possa imaginar e mais um pouco. Tudo foi feito e acertado entre Ceará e Grêmio. A decisão agora é exclusivamente do atleta. Acho que ele optou por ficar lá, até estou abandonando esta possibilidade”, desvelou, um tanto pessimista com relação à transferência do atacante.

Outra negociação em pauta foi a de Richard, goleiro do Paraná, que, como Robinson faz questão de salientar, não depende da saída de Everson para se concretizar.

“Nós realmente temos interesse no Richard, deverá ser contratado independente da situação (com Everson). Até amanhã deve estar aqui no clube. Faltava um documento, mas que está resolvido. E para deixar claro, a contratação dele não tem relação nenhuma com a negociação de Everson”, apontou.

A estreia oficial do Ceará na temporada de 2019 está marcada para esta quinta-feira, quando, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Vozão encara o Sampaio Corrêa. Na Arena Castelão, a bola rola a partir das 21h (no horário de Brasília).