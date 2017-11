William José quer jogar na seleção espanhola e critica convocações brasileiras

Pouco valorizado no futebol brasileiro, onde vestiu a camisa do São Paulo, Grêmio e Santos, o atacante William José vive uma outra realidade na Espanha. Um dos principais destaques do Real Sociedad, o jogador de 25 anos concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira e deixou claro que gostaria de vestir a camisa da seleção espanhola e não perdeu a oportunidade para criticar os métodos das convocações da Seleção Brasileira.

“O Brasil sempre convoca os mesmos para a seleção, e aqui na Espanha creio que seja mais fácil ser convocado do que no Brasil, porque você é chamado e ganha chances. O treinador espanhol (Julen Lopetegui) está sempre trocando jogadores. Isso é bom para todos, principalmente para a seleção”, afirmou.

Aos 25 anos, o jogador já anotou oito gols nos quinze primeiros jogos da atual temporada pelo Real Sociedad. Em sua quinta temporada no futebol espanhol, o jogador está em um processo para adquirir a cidadania espanhola e não descarta vestir a camisa da Fúria.

“Eu ficaria muito feliz (com a possibilidade). Eu gosto muito da seleção do Brasil, mas também da Espanha e creio que tenho mais possibilidades nesta. Quem dera conseguir o passaporte para ficar disponível e então me chamem”, declarou.

Cria da base do CRB, William José vestiu a camisa da Seleção Brasileira nos títulos do Mundial e Sul-Americano sub-20 em 2011. Pela equipe principal, o jogador nunca recebeu uma oportunidade.