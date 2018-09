Tite sai em defesa de Fagner e promete poupar Dedé e Paquetá

Tite se viu diante de muitas polêmicas sobre o mesmo assunto durante sua entrevista coletiva, nessa segunda-feira, em Washington. A Copa do Brasil segue sendo tema de muita chiadeira de todos os lados. Na última sexta, inclusive, o próprio técnico da Seleção Brasileira admitiu que o Palmeiras se favoreceu por não ter tido nenhum atleta convocado, diferente dos outros três semifinalistas: Corinthians, Flamengo e Cruzeiro.

Talvez na tentativa de amenizar o prejuízo dos clubes e minimizar as críticas sobre a postura adotada pela comissão técnica da CBF, Tite já avisou que vai poupar Dedé, zagueiro da Raposa, e Lucas Paquetá, meia rubro-negro, durante o amistoso dessa terça, contra El Salvador.

“Quando eu era técnico de clube, sempre gostava que o técnico da Seleção tivesse um respeito para devolver em boas condições. Dedé não vai jogar o tempo todo”, afirmou Tite, para emendar. “Tive (uma conversa) com Coutinho e Neymar também. O fato deles não participarem o jogo todo, o quanto de tempo não posso fechar, como Dedé vai jogar só uma parte, Paquetá uma parte. Eu tenho todo o calendário, PSG joga na sexta, Porto joga na sexta, Liverpool joga no sábado, não é essência, mas eu tenho e ter responsabilidade pela saúde dos atletas também”.

Tite aproveitou para defender Fagner e mostrar toda sua confiança nos profissionais do Corinthians, seu ex-clube. O lateral, que fora convocado e possivelmente seria titular pela Seleção, acabou cortado por causa de uma lesão na coxa. A previsão era de retorno em três semanas, mas o jogador voltou a treinar nessa segunda e deve encarar o Flamengo na quarta. Foi o suficiente para os cariocas levantarem suspeita sobre a situação.

”Temos que ter muito cuidado com essas informações. Se trabalha muito em cima de projeções. Por vezes um atleta tem um período de recuperação diferente de outro. Não posso trazer atleta para se recuperar aqui. Eu sei dos profissionais que têm o Corinthians, da lisura, do caráter do Fagner. Mas a lesão inviabilizou sua convocação”, cravou Tite.