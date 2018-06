Tite nega contato do Real e quer atletas com futuro resolvido

O técnico Tite ficou incomodado ao ser questionado sobre um suposto interesse do Real Madrid por seus serviços. Além de negar qualquer contato com time espanhol, o comandante da Seleção Brasileira pediu que seus pupilos resolvam todas as pendências o mais rápido possível.

O francês Zinedine Zidane, após conquistar a Copa dos Campeões novamente, tomou a decisão de encerrar seu ciclo de trabalho no Real Madrid. Depois do treinamento deste sábado, Tite assegurou que não existiu nem sequer uma sondagem do time espanhol.

“É a minha palavra. Eu não entrei em contato com ninguém. O Gilmar Veloz, meu amigo (e empresário) não falou com ninguém. Tenho um respeito grande pelo local em que estou. Sei a responsabilidade e os objetivos que temos. A informação é mentirosa e desrespeitosa”, declarou Tite.

Embalado por uma sequência de 16 vitórias, três empates e apenas uma derrota, o técnico é cotado para permanecer no comando da Seleção Brasileira mesmo em caso de insucesso na Rússia. Após a Copa do Mundo, ele deve tratar a renovação com Rogério Caboclo, presidente eleito da CBF.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os rumores sobre eventuais transferências também vêm afetando alguns dos 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia – o meio-campista Fred, por exemplo, acertou recentemente com o Manchester United. Na reta final da preparação, os jogadores contam com o aval de Tite para tratar do futuro.

“Com os atletas e clubes, há muitos interesses, que o Edu (Gaspar, diretor de Seleções) está organizando. Eles têm demonstrado muita lealdade e respeito com a Seleção. Procuramos acelerar todos os processos para que os jogadores fiquem com a cabeça voltada à Copa do Mundo”, explicou.