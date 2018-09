Tite elogia atuação dos que buscam espaço e promete mais testes

Tite aprovou a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 em cima dos Estados Unidos. Não apenas pelo resultado positivo, claro. O técnico gostou do desempenho, não economizou elogios ao time norte-americano, mas fez questão de ressaltar o protagonismo de jogadores que receberam oportunidade no time titular.

“Nós estamos retomando em cima do uma frustração, dor. Isso, emocionalmente, já te deixa… Conversei com eles antes (do jogo), todo mundo reunido numa retomada que teve, por exemplo, o Douglas Costa iniciando sua segunda partida. Dar uma rodagem maior, jogar mais tempo. Firmino, Douglas Costa, Fabinho na lateral, promover a possibilidade do Fred, depois outras substituições. Para você ter uma real oportunidade, se não fica esse tira e põe. Tenho que dar a chance real”, explicou o comandante, antes de falar da atuação coletiva.

“E nisso foi acima da minha expectativa. Em alguns momentos com brilhantismo, outros não, mas a criatividade foi alta, olha o número de finalizações. Não é o normal ainda, mas foi acima”.

Após os 20 minutos do segundo tempo, com o jogo aparentemente resolvido, Tite mandou a campo Willian, Arthur, Lucas Paquetá, Dedé, Richarlison e Everton. Terça-feira, contra El Salvador, alguns desses novatos vão ganhar chance até de começar jogando.

“É possível, sim. A gente vai fazer algumas mudanças. Não posso adiantar, mas vamos fazer mudanças. Não quero dizer quantos são, de que funções são, mas vamos oportunizar, sim”, confirmou Tite.