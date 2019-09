Tite convoca Marcinho para substituir o contundido Danilo na Seleção

Cortado por conta de uma lesão, o lateral-direito Danilo já tem um substituto na Seleção Brasileira. Na tarde desta sexta-feira, a CBF anunciou que o técnico Tite decidiu chamar Marcinho, do Botafogo, para os próximos amistosos do Brasil, contra Senegal e Nigéria, em Singapura, nos dias 10 e 13 de outubro.

Danilo ficou indisponível para servir o Brasil nos compromissos em solo asiático por causa de uma contusão muscular na coxa esquerda. Segundo boletim médico emitido pela Juventus, da Itália, o defensor só deve voltar aos gramados em 30 dias.

Aos 23 anos, Marcinho é o oitavo jogador que atua no Campeonato Brasileiro convocado para esta data Fifa. O treinador da Seleção, inclusive, justificou a opção pelo jovem de 23 anos. “É um jovem com potencial de crescimento e boa qualidade técnica. Um lateral construtor, como é o modelo de jogo da Seleção Brasileira”, comentou Tite.

Com a apresentação marcada para o dia 6 de outubro, Marcinho desfalcará o Botafogos nos duelos contra Goiás, no dia 9, Palmeiras, no dia 12, e provavelmente no clássico contra o Vasco, no dia 16, já que os atletas retornam de Singapura um dia antes.