Sem Neymar no campo, Brasil se reapresenta após empate

Menos de um dia após o empate em 1 a 1 com a Suíça, na cidade de Rostov-on-Don, na estreia do Brasil na Copa do Mundo, os jogadores da Seleção Brasileira voltaram aos treinos nesta segunda-feira, no centro de treinamento no Brasil, em Sochi. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira, dia 22. A Seleção Brasileira enfrenta a Costa Rica às 9h (horário de Brasília), em São Petersburgo.

Neymar, Thiago Silva e Paulinho não foram a campo e fizeram os procedimentos regenerativos pós-jogo na parte interna da concentração. De acordo com informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nenhum dos três atletas preocupa para a sequência da semana. Os outros titulares realizaram alguns trabalhos leves no gramado.

Antes de descerem para o campo, Douglas Costa, Taison, Geromel, Filipe Luís, Fernandinho, Renato Augusto, Fagner, Marquinhos, Fred, Firmino, Ederson e Cássio fizeram um trabalho de ativação muscular na academia.

No gramado, esse grupo realizou uma atividade de ataque contra defesa em campo reduzido por cerca de 45 minutos. Depois, trabalharam finalizações com os goleiros Cássio e Ederson revezando no gol. Por fim, Filipe Luís, Fagner e Douglas Costa treinaram cobranças de pênaltis.

Alisson trabalhou em separado com o preparador de goleiros Taffarel. A delegação foi liberada após o treino e deverá se reapresentar no hotel às 11h (horário local) desta terça-feira. A Seleção tem sessão de treino marcada para as 17h.