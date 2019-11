Seleção Olímpica perde para Argentina na final do Torneio de Tenerife

A Seleção Olímpica Brasileira foi derrotada pela Argentina por 1 a 0, neste domingo, e terminou com o vice-campeonato do Torneio de Tenerife Sub-23, na Espanha. Os brasileiros sofreram gol logo cedo e não conseguiram reagir na final sul-americana.

A equipe comandada por André Jardine chegou na decisão do torneio, que serve como preparação para o Pré-Olímpico, após bater os Estados Unidos por 1 a 0, na última quinta-feira. Do outro lado, os argentinos bateram as Ilhas Canárias em goleada de 14 a 0.

#Sub23 🏆 Final cuadrangular “United” 📽 Así fue el gol de Nicolás Capaldo para poner en ventaja a la Selección Nacional ⚽️ @Argentina 🇦🇷 1 – #Brasil 🇧🇷 0pic.twitter.com/oAtpJYbMVl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2019

O gol saiu logo aos quatro minutos de jogo. O goleiro Phelipe, do Grêmio, tenta sair jogando com os pés, mas erra o passe. Zaracho domina, vai para cima e finaliza, o goleiro brasileiro ainda rebate o chute fraco e a bola sobra com o atacante argentino, que só rola para que o volante Capaldo completar para as redes.

A equipe que iniciou o jogo pelo Brasil teve cinco atletas que atuam em times do país. Além de Phelipe, Guga, lateral do Atlético-MG, Caio Henrique, lateral do Fluminense, Matheus Henrique, volante do Grêmio e Pedrinho, meia-atacante do Corinthians,

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0X1 ARGENTINA

Local: Estádio Gran Canaria, em Las Palmas (Espanha)

Data: 17 de novembro de 2019 (domingo)

Horário: 16h45 (Brasília)

Cartões amarelos: Martinelli (Brasil); Capaldo, Mosevich e Urzi (Argentina)

GOLS:

Argentina: Nicolás Capaldo, aos quatro minutos do 1º tempo

ARGENTINA: Cambeses; De la Fuente, Mosevich, Balerdi e Bravo; Capaldo (Vela), Colombatto e Barco (Vargas); Zaracho, Urzi e Ponze (Gaich).

Técnico: Fernando Batista

BRASIL: Phelipe; Guga, Lyanco, Ibañez e Caio Henrique (Ayrton Lucas); Wendel, M. Henrique e Pedrinho; Paulinho, Martinelli (Pedro) e Matheus Cunha.

Técnico: André Jardine