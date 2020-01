Seleção Olímpica goleia Boavista com gol de são-paulino

A Seleção Brasileira Olímpica derrotou o Boavista neste domingo por 4 a 0, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Matheus Henrique, Bruno Tabata, Reinier e o são-paulino Igor Gomes marcaram os gols da partida.

O time comandado por André Jardine entrou em campo com Ivan, Guga, Walce, Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Pedrinho; Antony, Matheus Cunha e Paulinho, e teve dificuldades para furar a retranca carioca no primeiro tempo. Foi em bela cobrança de falta de Matheus Henrique que o zero saiu do placar.

Na segunda etapa, o ex-treinador do São Paulo trocou os 11 titulares e mandou ao gramado Cleiton, Dodô, Fuchs, Nino, Iago; Maycon, Igor Gomes, Reinier; Bruno Tabata, Pepê e Yuri Alberto. Foi com os reservas que a equipe deslanchou. Tabata, Reinier e Igor Gomes anotaram um gol cada e sacramentaram a goleada.

Este foi o primeiro desafio da Seleção sub-23, em preparação para a disputa do Pré-Olímpico, com início marcado no próximo sábado, na Colômbia. Antes de embarcar para solo colombiano, haverá mais um amistoso, na terça-feira, contra a Portuguesa da Ilha, novamente na Granja Comary.