Satisfeito com vitória, Tite mantém concorrência por vagas aberta

A vitória da Seleção Brasileira sobre a Rússia deixou o técnico Tite satisfeito na tarde desta sexta-feira. Com apenas um amistoso antes da divulgação da lista definitiva para a Copa do Mundo, o comandante manteve aberta a concorrência pelas últimas vagas no grupo.

Após um primeiro tempo com escassas chances de gol, o time deslanchou na etapa final e conseguiu furar o bloqueio russo em Moscou. O zagueiro Miranda abriu o placar, Philippe Coutinho aumentou em cobrança de pênalti e o volante Paulinho usou a cabeça para fechar o marcador.

“Fico feliz pelo desempenho. A Rússia não fez apenas marcação baixa, mas também agrediu, gerando dificuldades. Saio feliz porque o time teve a capacidade de manter um nível de concentração alto”, afirmou Tite, contente com o poder de fogo de sua equipe diante de uma defesa povoada.

“Tivemos 24 finalizações, das quais 13 foram no gol. Contra uma linha de cinco, esse número pode ser interpretado como o volume que a posse de bola estabeleceu. O time clareou. Teve finalização e conclusão, mesmo com atletas em funções diferentes. A concorrência de vagas para a Copa continua aberta”, declarou.

Entre os jogadores que ainda não têm vaga garantida na lista final para o Mundial da Rússia, o atacante Douglas Costa se destacou. O atleta da Juventus, encarregado de substituir o lesionado Neymar, incomodou a defesa russa pelo lado esquerdo, especialmente no segundo tempo.

“A análise do aprendizado tem que ser feita independentemente do resultado. Às vezes, há vitórias com placar elástico que não são consistentes. À vezes, há empates em que o time joga muito. Hoje, entendo que o resultado do jogo foi condizente com o desempenho apresentado”, afirmou Tite.