Pelé grava vídeo parabenizando Gordon Banks, que completa 80 anos

Um dos maiores nomes da história do futebol completa 80 anos neste sábado. O ex-goleiro inglês Gordon Banks, responsável por uma das cenas mais icônicas das Copas do Mundo, recebeu um presente do brasileiro Pelé. O Rei do Futebol gravou um vídeo parabenizando seu colega de profissão.

“Olá meu amigo, Banks. Parabéns, você sabe que é um goleiro, e eu um atacante, mas tivemos um grande momento juntos. Parabéns, desejo boa sorte. E vou te alcançar, estou perto de você. Deus te abençoe”, disse Pelé, em mensagem bem-humorada, lembrando que completará 78 anos em outubro de 2018.

Pelé e Banks fizeram história na Copa do Mundo de 1970, no México, quando protagonizaram um dos maiores lances da história do futebol. Durante partida da segunda rodada da competição, no dia 7 de junho, Pelé recebeu cruzamento de Jairzinho e testou firme, buscando o canto inferior de Banks, que pulou e, em um lance inacreditável, defendeu o arremate de Pelé.

O Brasil venceu a partida por 1 a 0, com gol de Jairzinho. A equipe canarinho consagraria-se campeã da competição, levantando seu terceiro título mundial, ao bater a Itália na grande final. Já estabelecido como Rei do Futebol, Pelé foi eleito o melhor jogador do torneio.

“Feliz 80º aniversário para o meu amigo e vencedor da Copa do Mundo da Inglaterra, Gordon Banks! Nós compartilhamos muitas memórias, especialmente o ‘gol’ que as pessoas me perguntam até hoje! Nós construímos memórias na época, e eu fiquei feliz de construir ainda mais quando nos encontramos na Inglaterra há poucos dias. Parabéns, lenda!”, escreveu Pelé em sua publicação.

Apesar do status de jogador genial, Pelé enfrentou Banks com o jogador embalado pela conquista da Copa do Mundo de 1966, quando foi um dos principais destaques da Inglaterra, que venceu o torneio realizado em casa.