Marta passa Klose e vira maior artilheira da história das Copas do Mundo

Com o gol que garantiu a vitória da Seleção Brasileira contra a Itália na Copa do Mundo Feminina, Marta quebrou mais um recorde no futebol. A craque brasileira alcançou a marca de 17 gols em Copas do Mundo e se tornou a maior artilheira da história do torneio, entre homens e mulheres. Ela passou o alemão Miroslav Klose, que soma 16 tentos em mundiais.

Depois de perder a estreia do Brasil na competição e disputar apenas o primeiro tempo da partida contra a Austrália, a camisa 10 iniciou o jogo contra a Itália como titular. O confronto estava equilibrado e se encaminhava para o empate até que, aos 28 minutos da etapa final, Debinha sofreu pênalti. Marta foi para a cobrança e converteu, garantindo o triunfo brasileiro e o recorde.

No jogo contra as australianas, a jogadora eleita melhor do mundo seis vezes já havia atingido outra marca histórica. Ela se tornou a primeira da história a marcar em cinco edições diferentes da Copa do Mundo, também contando homens e mulheres. Além de 2019, Marta disputou o torneio em 2003, 2007, 2011 e 2015, marcando pelo menos um gol em todos os anos.

Classificada em terceiro lugar, a Seleção Brasileira espera os resultados dos grupos D, E e F para descobrir sua adversária nas oitavas de final. O Brasil pode enfrentar a seleção da França, anfitriã da competição, ou a da Alemanha.