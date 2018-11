Marquinhos alerta para falta de criatividade e “sina do 1 a 0” da Seleção

O zagueiro Marquinhos comemorou mais uma vitória com a camisa da Seleção Brasileira nesta terça-feira, mas não se deixou levar pela empolgação do resultado. Após mais um triunfo simples do Brasil, por 1 a 0, o defensor do Paris Saint-Germain ligou o alerta para a falta de criatividade do setor ofensivo e categorizou a questão como uma das prioridades a serem trabalhadas pelo técnico Tite.

“Creio que é preciso continuar trabalhando assim, trabalhar um pouco mais na criação de jogadas e ser mais efetivo para conseguir vitórias com resultados melhores”, afirmou Marquinhos.

Nesta terça-feira, o Brasil conquistou sua terceira vitória consecutiva pelo placar de 1 a 0. Depois de superar o Uruguai graças a um pênalti muito contestado por parte dos rivais sul-americanos e também sofrer para bater a Argentina, em outubro, o desempenho da linha de frente da Seleção começa a ser contestado.

Apesar de a bola teimar a não entrar, deve-se ressaltar o fato de o Brasil ter entrado em campo nesta terça-feira com seis mudanças em relação ao time que venceu o Uruguai. Neymar, que teve de sair logo no início da partida após sentir a virilha direita, forçou a sétima alteração – Richarlison entrou na vaga do camisa 10. Sem qualquer entrosamento, os comandados de Tite não se abalaram e trataram de somar, ao menos, mais um resultado positivo.

“Creio que a gente vem sendo muito feliz nos jogos com as vitórias, mas sabemos também que é preciso trabalhar muita coisa, criar os links com os jogadores. O professor vem fazendo bastante esses testes, mas também mantendo uma base”, concluiu Marquinhos.