Gabriel Jesus retorna para a Seleção para amistosos de outubro

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mais uma convocação para a Seleção Brasileira visando amistosos preparatórios para a Copa América. A lista de jogadores escolhidos pelo treinador viajarão para a Arábia Saudita, onde enfrentarão o time da casa e a Argentina, em amistosos marcados para os próximos dias 12 e 16 de outubro.

A principal novidade da lista foi o retorno de Gabriel Jesus para o grupo. Muito criticado após a disputa da Copa do Mundo, o atacante do Manchester City retorna após ter ficado de fora da primeira convocação após o Mundial. Outros atletas que retornam após a ficar de fora da primeira lista após o Mundial são o zagueiro Miranda, o lateral Marcelo e goleiro Ederson. Após pedir dispensa da última convocação por problemas pessoais, o meia Renato Augusto é outro que retorna.

Se alguns retornam outros acabam ficando de fora dessa lista. É o caso do zagueiro Thiago Silva e o meia atacante William, que não foram lembrados e não disputarão os amistosos na Arábia Saudita.

Vale lembrar que a primeira lista foi rodeada por polêmicas referentes a jogadores que atuavam em território brasileiro, sobretudo sobre atletas que estão envolvidos na disputa da Copa do Brasil. Justamente por isso, Tite já havia anunciado anteriormente que nenhum atleta dos possíveis finalistas do torneio nacional, que defenda Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro, seria convocado para estes dois amistosos. Em sua coletiva, o comandante chegou a dizer que Dedé e Lucas Paquetá estariam convocados caso estivessem liberados.

Outra novidade que foi repetida da primeira lista é o fato de ter convocar um goleiro sub-20 para que haja uma melhor integração e uma aproximação do jovem atleta com os profissionais. Dessa forma o goleiro escolhido nesta lista foi Phelipe, do sub-20 do Grêmio.

Um caso interessante desta lista foi o caso de Éder Militão. Convocado para os últimos amistosos para substituir o lesionado Fágner como lateral direito, o jovem do Porto agora será utilizado como zagueiro nesta convocação.

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Phelipe (Grêmio, sub-20)

Defensores

Alex Sandro (Juventus), Danilo (Manchester City), Eder Militão (FC Porto), Fabinho (Liverpool), Marquinhos (PSG), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter de Milão) e Pablo (Bordeuax)

Meias

Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Walace (Hannover 96).

Atacantes

Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Barcelona), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton).