Fagner comemora volta à Seleção e diz: “Primeira função do lateral é defender”

Fagner, a princípio, sequer estaria na convocação da Seleção Brasileira para os amistosos diante de Panamá e República Tcheca. Com a contusão de Daniel Alves, no entanto, o lateral foi chamado às pressas, tem treinado no time principal e deve ser titular na primeira partida da equipe de Tite na temporada.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o jogador do Corinthians disse estar preparado para retornar aos onze iniciais após ver Danilo, Fabinho e Militão ganharem chances na posição e lamentou o corte de Dani Alves.

“Fico feliz poder ter estar retornando à Seleção porque todos sabemos o quão é difícil chegar aqui e ainda ser titular de um clube grande do Brasil por tanto anos. Então, fico muito feliz de ter essa sequência no meu clube, a qual está me proporcionando estar na Seleção. Tenho que estar preparado (para substituir Daniel Alves). É uma oportunidade única. Poder mostrar seu valor e agregar. Nem sempre todos podem estar na lista final”, disse.

Ao lado do goleiro Weverton, do Palmeiras, e do atacante Everton, do Grêmio, Fagner faz parte do trio de convocados que atuam no futebol brasileiro. Quando perguntado sobre ser chamado jogando no país, o atleta citou Lucas Paquetá para explicar sua opinião.

“Depende muito de qual sentido vamos falar. Podemos dar o exemplo do Paquetá. Já vinha sendo pedido para jogar na Seleção jogando no Brasil. É difícil falar de números. É óbvio que os que estão na Europa estão em alto nível, e os brasileiro precisam igualá-los para poder manter o nível de atuação”, disse.

Por fim, Fagner comentou a carência de atletas da posição no futebol nacional. “É difícil falar se falta lateral, depende muito do conceito. No Brasil, criamos a ideia que lateral bom é aquele que faz gol e aparece na frente. Mas a primeira função do lateral é defender”, analisou.

