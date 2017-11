“Estatura alta” da Inglaterra complicou o Brasil, diz Fernandinho

A Seleção Brasileira não conseguiu furar a retranca inglesa e empatou por 0 a 0, em amistoso disputado na noite desta terça-feira, no Estádio de Wembley, em Londres. Para o volante Fernandinho, a organização e a altura dos zagueiros britânicos foram decisivos para o confronto terminar sem gols no último jogo do ano para o time canarinho.

“Eles têm uma estatura bem alta, todos os zagueiros são bem altos. Tentamos fazer algumas cavadas com infiltrações dos meias e atacantes, mas eles estavam bem postados e tivemos dificuldades com isso”, explicou Fernandinho, em entrevista ao canal Sportv.

Com sua formação considerada ideal, o Brasil dominou as ações ofensivas da partida, mas não conseguiu transpor o 3-5-2 da Inglaterra, que foi a campo desfalcada por oito jogadores. Nos minutos finais, Fernandinho, que entrou no lugar de Renato Augusto no segundo tempo, quase marcou o gol da vitória brasileira ao carimbar a trave do goleiro Joe Hart em chute de fora da área.

“Contra um time muito fechado, com uma linha defensiva de cinco jogadores, movimentar a bola mais rápido talvez fosse a solução. No primeiro tempo, foi difícil encontrar uma jogada de gol. No segundo, abrimos mais espaços, mas infelizmente não conseguimos marcar”, lamentou o volante, satisfeito com os resultados do Brasil de Tite.

“Foi um saldo muito positivo, porque conseguimos a classificação bem antecipada nas Eliminatórias, ganhamos bem a maioria das partidas. Nos amistosos, tivemos boas atuações também, perdendo só o jogo com a Argentina. No final das contas, foi um saldo positivo porque há uns dois anos a Seleção era muito cobrada e demos a volta por cima”, avaliou.

Dando sequência à preparação para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil tem dois amistosos já confirmados para o ano que vem. Em 23 e 27 de março, a Seleção enfrentará Rússia e Alemanha, em Moscou e Berlim, respectivamente. Serão os últimos dois testes antes da convocação, marcada para o início de maio.