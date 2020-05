Convocação para Copa de 2010 completa 10 anos; relembre nomes e polêmicas

No dia 11 de maio de 2010, há exatos 10 anos, o técnico Dunga anunciava a lista de jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo da África do Sul.

Confira a lista na íntegra:

Goleiros: Julio César (Inter de Milão), Gomes (Tottenham), Doni (Roma)

Laterias: Maicon (Inter de Milão), Daniel Alves (Barcelona), Michel Bastos (Lyon), Gilberto (Cruzeiro)

Zagueiros: Lúcio (Inter de Milão), Juan (Roma), Luisão (Benfica), Thiago Silva (Milan)

Meio-campistas: Felipe Melo (Juventus), Gilberto Silva (Panathinaikos), Ramires (Benfica), Elano (Galatasaray), Kaká (Real Madrid), Josué (Wolfsburg), Julio Baptista (Roma), Kleberson (Flamengo)

Atacantes: Robinho (Santos), Luis Fabiano (Sevilla), Nilmar (Villarreal), Grafite (Wolfsburg)

Suplentes: Alex (Chelsea – zagueiro), Carlos Eduardo (Hoffenheim – meia), Ronaldinho Gaúcho (Milan – atacante), Sandro (Internacional – meia), Ganso (Santos – meia), Marcelo (Real Madrid – lateral) e Diego Tardelli (Atlético-MG – atacante)

Recheada de nomes experientes, a relação é lembrada até hoje por deixar de fora Neymar e Paulo Henrique Ganso, ambos em início de carreira meteórico no Santos.

Os jovens comandados por Dorival Júnior faziam parte do time de Peixe que encantou o futebol brasileiro entre 2009 e 2013, e estavam entre os principais pedidos da torcida que acabou não se realizando.

Além desta surpresa, Dunga chamou Grafite, já com 31 anos, para completar o ataque. Ele vinha de boa temporada no futebol alemão e ocupou a vaga que muitos pensavam ser de Adriano Imperador, que também tinha feito um bom ano com a camisa do Flamengo.

A idade, aliás, foi um fator marcante nesta seleção. A média do elenco era de 29 anos e três meses, a maior entre os 32 países que disputavam o torneio. Nove jogadores estavam acima da casa dos 30 anos.

Em campo, o time de Dunga passou invicto da fase de grupos, e se classificou em primeiro lugar. Nas oitavas de final, derrotou o Chile por 3 a 0. Nas quartas, o Brasil acabou eliminado pela Holanda, perdendo de virada por 2 a 1. A Espanha terminou campeã na África do Sul, conquistando o primeiro título da história do país.