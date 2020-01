Brasil atropela Uruguai e encaminha vaga à fase final do Pré-Olímpico

O Brasil fez 3 a 0 no Uruguai na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada da primeira fase do Pré-Olímpico que está sendo disputado na Colômbia.

Agora com seis pontos, a equipe comandada por André Jardine deixou bem encaminhada a classificação à segunda fase, na ponta do grupo B. O Uruguai tem três pontos, assim como o Paraguai. Peru e Bolívia ainda completam a chave.

Ainda no primeiro tempo, o Brasil abriu o placar com Pedrinho, camisa 10 do Brasil e estrela do Corinthians, ao escorar cruzamento do são-paulino Antony. Antes do intervalo, Matheus Cunha ampliou em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo.

Na etapa final, Pepê fechou o placar com um golaço, de cavadinha, ao sair cara a cara com o goleiro.

O Uruguai descontou no fim, com Bueno, de cabeça, após cobrança de escanteio e falha do goleiro Ivan. Mas, entre os uruguaios, ficou mesmo a lamentação pelos gols incríveis desperdiçados durante o confronto.

O Brasil volta a campo na terça-feira para pegar a Bolívia, às 22h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, mas às 20h, o Uruguai enfrentará o Peru.