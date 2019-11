Aos 35 anos, Thiago Silva pensa na Copa do Mundo de 2022

Thiago Silva é figurinha carimbada na Seleção Brasileira. Aos 35 anos, o zagueiro do Paris Saint-Germain já participou de três Copas do Mundo, é um dos líderes do elenco comandado por Tite e segue de olho no Mundial do Catar, em 2022, quando terá 38 anos.

“Se eu falar que não penso, estaria mentindo. Mas não posso ficar focalizando sem pensar nas Eliminatórias aqui. Nem para jogar, nem para assistir. Se o Brasil não for, eu não vou. Meu pensamento é no presente, nas Eliminatórias em março. Eu vou passo a passo, com 35 anos não posso ficar pensando lá na Copa do Mundo. Vou mês a mês, ano a ano, vamos ver o que Deus tem para a gente”, afirmou.

Se Thiago Silva representa uma geração que está próxima de deixar a Seleção Brasileira, Rodrygo é um dos nomes de um novo ciclo. O atacante do Real Madrid foi convocado por Tite pela primeira vez e pode fazer sua estreia na equipe principal nos amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, nos dias 15 e 19, respectivamente.

“Estar na Seleção é uma oportunidade única, ele sonhou com esse momento. Espero que ele possa aproveitar da melhor maneira, desfrute, pois esse momento é única.Eu tenho cento e poucas convocações e quando venho para cá sinto frio na barriga. Espero que ele tenha sabedoria”, analisou o defensor.

Rodrygo, inclusive, deve enfrentar Thiago Silva. Como Paris Saint-Germain e Real Madrid estão no mesmo grupo da Liga dos Campeões, o zagueiro veterano pode marcar o atacante em ascensão no clube merengue no encontro entre as equipes, programado para o dia 26 deste mês, no Santiago Bernabéu.

“Acredito que para muitos seja surpreendente um menino de 18 anos, com personalidade grande. Você vê a maneira como ele fez os gols, foi muito tranquilo, sereno, não é um menino empolgado, que quer aparecer. Ele sabe o que quer da sua carreira, com tão pouca idade e experiência tão grande, fazendo três gols em Liga dos Campeões, que é para pouquíssimos”, analisou o defensor.

“A gente espera que o Zidane o deixe no banco (risos). É um jogador que a gente precisa ter atenção redobrada, a qualidade fala por si só. É jogo grande, de duas grandes equipes, a gente precisa estar atento com eles e eles conosco”, completou.