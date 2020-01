Ex-Palmeiras, lateral-esquerdo Luan Cândido é oficializado pelo RB Bragantino

O Red Bull Bragantino continua se reforçando para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o Massa Bruta anunciou a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido, formado pelas categorias de base do Palmeiras.

O jogador assinou contrato válido até 2021 com o Bragantino. Luan Cândido pertence ao RB Leipzig, da Alemanha, clube que tem o mesmo dono da equipe de Bragança Paulista.

No vídeo do anúncio, o reforço primeiro se apresenta em alemão, porém na sequência faz a correção e fala em português, em uma clara alusão à mudança de país.

Da 🇩🇪 para o 🇧🇷

Willkommen, Luan Cândido! O lateral-esquerdo vem de empréstimo junto ao RB Leipzig @dierotenbullen até junho de 2021! #ProntosParaOMundo pic.twitter.com/Y8rako0S3p — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 15, 2020

Luan Cândido foi vendido pelo Palmeiras ao time alemão em março do ano passado. À época, o RB Leipzig desembolsou oito milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) para contratar o jogador, que assinou vínculo de quatro temporadas.

Na ocasião, a venda de Luan Cândido causou grande revolta na torcida do Palmeiras, que via o jogador com potencial para brilhar na equipe profissional. O lateral-esquerdo sequer disputou uma partida pelo time principal.

