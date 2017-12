Na mira de Cruzeiro e Inter, Bruno Silva negocia saída do Botafogo

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Bruno Silva pode deixar o Botafogo na próxima temporada. Interessados em contar com os serviços do atleta a partir de 2018, Cruzeiro e Internacional negociam com seu representante no Rio de Janeiro.

“Estou deixando nas mãos do meu empresário. Ele sabe o que é melhor. O que seja melhor para o Bruno, para o Botafogo. Se for Inter, se for Cruzeiro… Ele vai resolver lá e nessa semana vamos saber meu destino”, disse Bruno Silva, um dos convidados do Troféu Mesa Redonda, promovido pela TV Gazeta nesta terça-feira.

Aos 31 anos de idade, o meio-campista viveu em 2017 a melhor temporada de sua carreira. Cobiçado por outros clubes do futebol brasileiro, Bruno Silva lembrou que ainda está vinculado ao Botafogo, mas deu a entender que a saída é provável.

“A princípio, tenho contrato. Sou jogador do Botafogo e tenho contrato até o final do ano que vem. Vamos conversar. Se for uma coisa boa para o Botafogo e para o Bruno, podemos entrar em um acordo. Mas, a princípio, o Bruno é jogador do Botafogo”, disse, falando de si na terceira pessoa.

Após empatar por 2 a 2 com o Cruzeiro na última rodada, o Botafogo terminou apenas na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos ganhos. Ao fazer um balanço da temporada da equipe comandada por Jair Ventura, Bruno Silva se disse orgulhoso.

“Acho que foi um ano muito bom. Com um time desacreditado, conseguimos disputar as quartas de final da Libertadores e as semifinais da Copa do Brasil. Infelizmente, não ganhamos nada, mas é um ano em que aconteceram muitas coisas boas. Há clubes com mais elenco que não conseguiram fazer o que o Botafogo fez”, comparou.