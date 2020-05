Mufarrej rechaça chance de retorno das atividades do Botafogo

O futebol carioca entrou em rota de colisão nesta sexta-feira, quando Flamengo e Vasco assinaram um documento da Ferj pedindo o retorno das atividades. Em contrapartida, o Botafogo foi um dos grandes, ao lado do Fluminense, que não concorda com os rivais.

O presidente Nelson Mufarrej criticou a atitude da Federação e dos rivais. Para o mandatário alvinegro, o momento é de preservação dos atletas.

“É questão de coerência ao nosso posicionamento público. Estamos próximos ao pico da pandemia, com o sistema público perto da asfixia e o que mais se fala é em lockdown. O futebol pode esperar. O retorno tem que ser orgânico. Respeito a atitude dos demais clubes, mas entendemos ser a hora de preservar a saúde de todos e por isso não assinamos”, disse ao Globoesporte.com.

O elenco do Botafogo iniciou os treinos virtuais nesta semana. A diretoria alvinegra já antecipou que dificilmente os jogadores vão retornar no mês de maio. Somente será discutida da volta após a liberação por parte das autoridades cariocas.

A Federação do Rio de Janeiro liberou os clubes para retornar às atividades em seus CTs, mas a atitude foi criticada pelas autoridades cariocas. O Flamengo já realizou testes em todo departamento de futebol e tenta viabilizar um plano para que os atletas possam treinar no Ninho do Urubu. Já o Botafogo logo rechaçou a possibilidade do elenco trabalhar no Nilton Santos.

