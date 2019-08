Marcinho fala sobre volta por cima e agradece confiança no Botafogo

O lateral direito Marcinho deu a volta por cima na temporada e voltou a viver boa fase após ficar um período na reserva. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o jogador do Botafogo revelou que sofreu muito com as críticas, principalmente da torcida alvinegra.

“Eu convivi quase um ano com as vaias. Era sempre assim, mas conseguia passar por cima. Tive momentos muito bons mesmo com a vaia me acompanhando. Só que tem momento que você não consegue mais reverter aquilo. É difícil ter todo dia ou todo fim de semana uma pessoa dizendo que você é ruim. Graças a Deus, tenho confiança plena do clube. Vi que sou muito querido, não só por comissão e companheiros. Cresci muito”, disse.

Marcinho admitiu que o período em que esteve na reserva serviu de aprendizado e ajudou em sua redenção. “Esse momento foi muito mais importante para mim do que para qualquer outra pessoa. Cresci muito nesse período, parei para refletir sobre as coisas que fazia de bom e não eram valorizadas. Olhei também para os meus defeitos. Você olha para os acertos e defeitos e isso é importantíssimo. Você cresce como pessoa”, declarou.

O lateral falou também sobre a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Para Marcinho, os alvinegros miram uma vaga na próxima Libertadores.

“Temos que mirar o mais alto da tabela possível, mas sabemos que temos limitações. O Santos, que está na primeira colocação, não era um dos favoritos. Nossa real ambição é a Libertadores, é mirar os quatro primeiros lugares do campeonato. Pode ser clichê, mas temos que mirar jogo a jogo. É um campeonato muito longo. Quanto mais a gente subir, mais vamos mirar outros resultados”, destacou.

O Botafogo volta a campo no domingo de manhã, quando recebe o Athletico, no Nilton Santos.