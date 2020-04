Fora dos planos de Autuori, Gustavo Bochecha deve deixar o Botafogo

A história do volante Gustavo Bochecha no Botafogo pode chegar ao fim nas próximas semanas. O jogador está fora dos planos do técnico Paulo Autuori. A diretoria já conversou com representantes do atleta para que ele possa procurar um novo clube. O que ainda não está certo é se o Alvinegro vai facilitar uma saída ou apenas tentar emprestar o atleta para que ele ganhe experiência.

Aos 23 anos, Gustavo Bochecha já disputou 54 jogos com apenas um gol marcado, na goleada de 4 a 0 sobre o Sol de América do Paraguai pela Copa Sul-Americana de 2019. O jogador foi revelado nas categorias de base do Duque de Caxias, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Carioca, e chegou ao Glorioso antes mesmo de virar profissional. Nos juniores conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro de 2016, tendo grande atuação na final, um triunfo de 2 a 0 sobre o Corinthians em São Paulo. Passou a ser tratado como uma das principais joias da base alvinegra, porém, nunca correspondeu às expectativas.

Gustavo Bochecha já seria emprestado no ano passado. Porém, com poucos recursos financeiros para ir ao mercado, o então diretor de futebol Anderson Barros, hoje no Palmeiras, acabou mantendo o atleta. Porém, mesmo assim ele não conseguiu emplacar. No ano passado o jogador também ficou marcado por ter sido vítima de racista em um duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil. O volante fazia seu aquecimento para entrar em campo no segundo tempo da partida quando foi chamado de “macaco” por um torcedor do clube gaúcho. Na ocasião o infrator foi identificado e detido por policiais.

O Botafogo já recebeu duas sondagens por Gustavo Bochecha, porém, isso aconteceu antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do Coronavírus. É possível que o assunto volte à tona tão logo termine o isolamento social.

Sobre o futebol do clube, o Botafogo deu férias ao elenco por vinte dias iniciando na última quarta-feira. A reapresentação está prevista para 21 de abril, mas pode ser adiada dependendo da prorrogação do isolamento social causado pela pandemia.