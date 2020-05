Dirigente afirma que Marcelo Benevenuto vai renovar com o Botafogo

O Botafogo aproveitou a paralisação do futebol pela pandemia de coronavírus para buscar a renovação de contratos de seus principais jogadores. A diretoria alvinegra já estendeu o vínculo do zagueiro Kanu, do volante Caio Alexandre e do atacante Luís Henrique. O próximo que deve acertar sua permanência é o zagueiro Marcelo Benevenuto.

Marcelo Benevenuto tem contrato até o final da temporada e vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe neste início de 2020. De acordo com Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e atual membro do Comitê Gestor do Botafogo, o zagueiro vai seguir no clube.

“Já está acordado, não precisa ter preocupação. Eu estou afirmando que já está renovado”, afirmou ao site Globoesporte.com.

Mesmo sem a confirmação oficial do Botafogo, Marcelo Benevenuto deve assinar o vínculo até 2023. O jogador conviveu com altos e baixos nos últimos anos, mas se destacou em 2020 com ótimas atuações e se tornou o principal atleta do setor defensivo da equipe sob o comando de Paulo Autuori.

Agora, o Botafogo deve passar a focar nos reforços para o prosseguimento da temporada. Após contratar o japonês Honda, os alvinegros buscam mais um jogador estrangeiro. A diretoria tentou o marfinense Yaya Touré, mas a negociação foi encerrada. O alvo passou a ser o nigeriano Obi Mikel, mas as conversas foram paralisadas por conta da pandemia de coronavírus.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com