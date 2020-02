Botafogo tem interessa na contratação de Yaya Touré, ex-Barcelona e City

Após um começo de temporada com resultados negativos, o Botafogo segue em busca de reforçar seu elenco. O Glorioso causou impacto ao acertar a contratação de Keisuke Honda e, agora, mira em outra estrela do futebol mundial: Yaya Touré.

De acordo com informações da CBN Rio, o Botafogo tem interesse na contratação do meio-campista marfinense. As conversas entre o clube e agentes dos jogadores já estariam em andamento e intermediadas por Marcos Leite, empresário responsável pela vinda de Honda.

Yaya Touré está livre no mercado desde que rescindiu seu vínculo com o Qingdao Huanghai, da China. Enquanto outros clubes já manifestaram o interesse em contar com o jogador de 36 anos, o Glorioso pretende convencer o meio-campista com uma oferta semelhante aos moldes do contrato de Honda. Nesse sentido, o Alvinegro não pretende ultrapassar o teto salarial do clube.

Yaya Touré defendeu o Barcelona entre os anos de 2007 e 2010 e, em seguida, transferiu-se para o Manchester City. Foi no clube inglês que o marfinense atingiu seu auge, tendo conquistado três vezes o Campeonato Inglês e sendo por diversas temporadas um dos principais líderes técnicos da equipe.