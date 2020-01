Atuação do time alternativo do Botafogo gera reclamação e pressiona titulares

O Botafogo já começou o ano pressionado após as duas derrotas no início da Taça Guanabara. Os alvinegros optaram por utilizar uma formação alternativa e não mostraram um bom futebol contra Volta Redonda e Madureira.

O auxiliar Bruno Lazaroni admitiu a atuação ruim em Conselheiro Galvão.

“Coletivamente fomos mal e a vitória do Madureira foi justa. O Valentim vai fazer as avaliações dele. Vamos conversar com o restante da comissão técnica para decidir quais jogadores serão aproveitados ou não”, disse.

O gerente de futebol Valdir Espinoza, em vídeo que circula nas redes sociais, deu razão aos torcedores que protestaram após a derrota para o Madureira.

“Concordo. O time é muito jovem, mas mesmo sendo muito jovem, nós temos que respeitar muito vocês. Hoje foi uma vergonha? Foi. Não tem como esconder”, falou.

O Botafogo deve colocar os titulares na próxima rodada da Taça Guanabara, neste domingo, quando recebe o Macaé, no Nilton Santos. Uma vitória é fundamental nas pretensões dos alvinegros de disputar as finais do primeiro turno do Campeonato Carioca.