Rummenigge confirma Oliver Kahn como presidente do Bayern em 2021

Dentro das quatro linhas, o Bayern de Munique deu um grande passo rumo ao título Alemão no último sábado vencendo o rival direto Borussia Dortmund. E fora de campo, o clube também recebeu uma boa notícia vindo dos bastidores. Isso porque o atual presidente, Karl-Heinz Rummenigge, confirmou que o ex-goleiro da seleção alemã Oliver Kahn vai substituí-lo no cargo em 2021.

“A ideia é que Oli Kahn me suceda e que eu facilite a ele a tomada de funções como presidente do Conselho Executivo”, explicou o dirigente do Bayern à rede de televisão Sky Sports. “Não acho que haja um contrato ou uma cronologia estabelecida, mas o Conselho de Administração deu sinal verde a essa transferência de poder. É algo lógico, Kahn é inteligente e conhece o clube”, declarou.

Rummenigge também anunciou que o ex-goleiro e melhor jogador da Copa do Mundo de 2002 será integrado aos poucos a rotina de um CEO do Bayern, conhecendo suas funções e responsabilidades. Atualmente, Kahn, que passou 14 anos como jogador do clube bávaro e conquistou oito vezes a Bundesliga, é comentarista de futebol em um canal de televisão local.

Dentro das quatro linhas, o Bayern de Munique segue dominante em âmbito nacional. Apesar da eliminação para o Liverpool na Liga dos Campeões, o time atualmente comandado por Niko Kovac goleou o Borussia Dortmund por 5 a 0 no último sábado e assumiu a liderança do Alemão após a 28ª rodada.