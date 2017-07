Vitinho integra pré-temporada do Barcelona e tieta Neymar

Pouco utilizado no Palmeiras, Vitinho já treina com as estrelas do Barcelona. Emprestado pelo Verdão, o meia foi chamado para se juntar ao elenco principal durante a pré-temporada da equipe e, neste sábado, já tietou o craque Neymar.

Apesar da atividade com o grupo do Barça, Vitinho deverá integrar o time B dos catalães a princípio. Além do brasileiro, Adrián Ortolà, Sergi Palencia, Carles Aleñà e Marc Cucurella são os outros jogadores do time B chamados por Valverde para os trabalhos.

O Palmeiras detém 100% dos direitos econômicos de Vitinho e fixou o preço de compra do atleta para o Barcelona em 15 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões na cotação atual). Na temporada passada, o Verdão recusou uma oferta do Bayern de Munique de 5 milhões de euros (R$ 17 milhões à época) pelo jogador.

Ex-companheiro de Gabriel Jesus na base, Vitinho foi vice-campeão paulista sub-17 ao lado do atacante em 2014. No Sub-20, foi eleito o melhor jogador do Torneio Internacional de Bellinzona, vencido pelo Palmeiras na Suíça. Convocado a treinar com o time profissional e iniciar o processo de transição, mostrou bom desempenho e chamou a atenção do técnico Cuca – tanto que fez sua estreia na vitória sobre o América-MG, pelo Brasileirão.

Desde o primeiro jogo, no entanto, perdeu espaço e entrou apenas mais uma vez na campanha do título brasileiro, em goleada sobre o Figueirense. Neste ano, chegou a brilhar na partida amistosa contra a Chapecoense, na Arena Condá, quando anotou um golaço no empate por 2 a 2. Em seguida, porém, entrou apenas mais duas vezes no Campeonato Paulista, contra Audax e Mirassol, ainda sob o comando de Eduardo Baptista.

Vitinho é visto como uma joia das categorias de base do Palmeiras. Nesta quinta-feira, como não atuou na vitória sobre o Atlético-GO, irá atuar em um jogo-treino contra o São Caetano, na Academia de Futebol.