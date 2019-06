United, Chelsea e PSG estariam interessados em Coutinho

Apesar das críticas e temporada abaixo do esperado, o brasileiro Philippe Coutinho segue nas manchetes dos principais jornais espanhóis e o motivo é o interesse de grandes clubes europeus em sua contratação. Com o fim dos campeonatos locais, o mercado de transferências está se aproximando e, segundo o Mundo Deportivo, Manchester United, Paris Saint-Germain e Chelsea têm desejo de comprar o jogador.

A publicação afirma que, por conta de sua destacada passagem pelo Liverpool antes de ir ao Barcelona, o mercado inglês é favorável ao meia, com o interesse dos Red Devils, que não se classificaram para a próxima Liga dos Campeões, e dos Blues, que estariam em “stand by” pelo jogador.

Isso porque o clube aguarda um recurso em que pede a anulação de uma punição que recebeu da Fifa por conta de suposta irregularidade na contratação de jovens. Com isso, a entidade proibiu o clube de contratar jogadores nas próximas duas janelas.

Outra equipe que poderia contemplar essa negociação, segundo o jornal, seria o PSG, que “vê com bons olhos reforçar-se com Coutinho” e, se Neymar permanecer em Paris, “é um motivo mais para ele aterrissar ali”. Além desses pontos, o clube parisiense pagaria um valor igual ou superior ao que ele recebe no Barcelona.

Philippe Coutinho está com a Seleção Brasileira na Granja Comary durante a preparação para a Copa América, que acontece entre os dias 14 de junho e 7 de julho de 2019, no Brasil. O jogador saiu do Liverpool em janeiro de 2018 após o Barcelona pagar uma quantia de 163 milhões de euros (R$ 721 milhões), mas não vem apresentando o mesmo desempenho, portanto, e frustrando os torcedores.