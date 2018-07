Paulinho deve deixar o Barcelona e retornar ao futebol chinês, diz jornal

Uma temporada, este pode ter sido o período da passagem do meio-campista Paulinho com a camisa do Barcelona. Contratado em agosto do ano passado, o brasileiro já pode estar de saída do clube e retornando para o futebol chinês. Quem garante isso é o jornal catalão Sport, que transformou essa informação na sua capa desta sexta-feira.

Segundo o diário. a proposta vinda do futebol asiático é de 50 milhões de euros (R$ 230 milhões), dez milhões a mais do que o Barça pagou para o Guangzhou Evergrande. Ainda de acordo com a publicação, o atleta que hoje defende as cores da Seleção Brasileira na Rússia já deu o aval para que o clube prossiga com a negociação.

A saída de Paulinho é vista com bons olhos pelos diretores do Barcelona, que veem a quantia de 50 milhões de euros um ótimo valor para um jogador de 29 anos, e já pretende utilizar este valor para realizar novas contratações nesta janela. Além disso, o Barcelona já tem o nome do substituto de Paulinho na ponta da língua: Arthur do Grêmio, que já está acertado com a equipe para janeiro, porém os catalães desejam antecipar a sua vinda.

Desde que chegou ao Barcelona, Paulinho participou de 49 jogos e marcou 9 gols com a camisa catalã. Em uma temporada, o jogador conquistou um título do Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.